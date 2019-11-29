«ذاكرة الوطن» بين الأرشيف الوطني و«دو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تعاونها مع «الأرشيف الوطني» لــدولة الإمـــارات العربية لإطلاق مقتطفات نادرة من ذاكـــرة الوطن تحكي قصصاً عن تاريخ وماضـــي الإمارات العريق، وذلك احتفاءً باليوم الوطنــي الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف الجانبان من خلال هذا التعاون إلى إلهام سكان وأبناء الإمارات لمشاركة ذكرياتهم وقصصهم التي عاشوها على أرض الإمارات الطيبة، إضافة إلى تعزيز مشاعر الوحدة والانتماء بين أبناء الإمارات، بينما تحتفل الدولة بهذه المناسبة المجيدة.

وتغطي الفيديوهات والصور الحصرية من المبادرة مجموعة من الموضوعات والمجالات التي كانت محور اهتمام الآباء المؤسسين في الماضي ولا تزال تحظى باهتمام بالغ من جانب القيادة الرشيدة في الحاضر.