60 عملاً لعبيد سرور في «أحب ديرتي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

مواكبة لاحتفالات الإمارات باليوم الوطني الثامن والأربعين وتحت رعاية الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، يقيم الفنان التشكيلي الإماراتي عبيد سرور الماس معرض «أحب ديرتي»، الذي يستمر أسبوعين متضمناً 60 عملاً ويعد واحداً من معارضه العديدة التي يطمح إلى أن تكون نافذة دعم لطاقات فنية على الساحة الإماراتية، وسيفتتح المعرض اليوم في الساحة المغلقة لمركز رأس الخيمة للتسوق «راك مول».

إبداع

وقال الفنان عبيد سرور: تنظيم هذا المعرض فرصة لإبراز الأعمال الفنية والترويج للفن التشكيلي الإماراتي، ولإظهار جانب من الإبداع في دولتنا الكريمة ونهضتها المباركة في لوحاتنا الفنية.

ويمثل المعرض حالة من التعبير عن الوجدان وتجسيد الثقافة والتراث الإماراتي، حيث تعكس الأعمال في عناصرها ملامح هوية فكرية للوطن، وتظهر أن هناك مجالات فكرية ثقافية يمكن أن تكون سبيلاً للإبداع والتجديد تستمد أفكارها من البيئة الإماراتية الغنية بعناصرها.

اعتزاز

ويحمل المعرض أعمالاً بألوان تحمل عنوانها في حب الوطن والاعتزاز والفخر بتراثه، كما دعت أعمال المعرض إلى سرعــة المحافظة على ما بــقي من العمران التقليدي القديــم والتراث المحلي خاصــة الـــذي بــدأ يتلاشى في المناطق السكانية المهجورة.