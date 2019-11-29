اتحاد أدباء وكتّاب الإمارات في دبي يحتفل بأمسية شعرية

المصدر: دبي - خلود حوكل

احتفل اتحاد أدباء وكتّاب الإمارات باليوم الوطني الـ 48، في أمسية شعرية شارك فيها الشاعر جاسم العبيدلي، والشاعرة بتول آل علي، وقدمتها الشاعرة شيخة المطيري، وتغنّى الشاعران في قصائدهما الشعرية بقادة الإمارات وإنجازاتها.

وهنأت الهنوف محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، نائب الأمين العام لاتحاد الكتّاب والأدباء العرب، في كلمتها بالاحتفالية، دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني، وقالت بأن الأمسية الشعرية المقامة في الاتحاد في فرعه في دبي بمنطقة الطوار، هي جزء من سلسلة فعاليات الاتحاد في مقاره المختلفة، حيث جمعت بين شاعرين شعبيين، هما جاسم العبيدلي، وبتول آل علي.

كما يحتفل فرع الاتحاد في الشارقة بالمناسبة شعراً أيضاً عبر مزيج بين العام والفصيح، حيث استمتع الحضور بما قدمه الشاعران في هذه الأمسية، حيث كان تفاعلهم واضحاً مع القصائد الشعرية التي تنوعت بين الوطني والوجداني. وعن مشاركته في هذه الأمسية بمناسبة اليوم الوطني، قال الشاعر جاسم العبيدلي إن واجبه كشاعر يحتم عليه المشاركة في مثل هذه الفعاليات، لدعم مسيرة التنمية في الدولة، ودور الشاعر يتمثل في إيصال رسالة عن طريق الكلمة التي لها دور كبير في التأثير على المتلقي.