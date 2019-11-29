جمال بن حويرب: كل عام وإماراتنا الغالية بخير ورخاء وسلام

المصدر: دبي - البيان

رفع جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات، وقال: «في هذا اليوم المميز، نسترجع ذكرى قيام اتحاد إماراتنا التي لا تزال حاضرة أمام أعيننا، هذا الحلم الذي تحقَّق على يد رجال وحَّدوا صفوفهم وعشقوا أرضهم بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسَّس دولة فتية خرجت من قلب الصحراء لتقف اليوم شامخة في الصفوف الأولى للدول المتقدمة على مستوى العالم. فكل عام وإماراتنا الغالية بخير ورخاء وسلام. وفي هذا اليوم أيضاً لن ننسى شهداء الوطن الأبرار، الذين كانوا الحصن المنيع لأرضهم والحامي الأمين لها، فرحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته».