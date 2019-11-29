«كُتَّاب العين» يقرأ في سير تميز وإنجازات الوطن

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظم نادي كُتّاب العين الذي أُطلق أخيراً، من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، مساء أول من أمس، أمسية شعرية في مكتبة زايد المركزية في منطقة العين، وذلك للاحتفاء باليوم الوطني الـ 48، بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وبمشاركة عدد من الشاعرات والشعراء، وهم حسن النجار، وعبد الرحمن الحميري، ونجاة الظاهري، والدكتورة عائشة الشامسي، وأدارت الأمسية الكاتبة الإماراتية ميثا خليفة السبوسي.

وحضر الأمسية لفيف من الشخصيات المهمة يتقدمهم جمعة الظاهري مدير مكتبة زايد المركزية في العين. وركز الشعراء في بوحهم على التغني بإنجازات الإمارات، وحرص قيادتها الرشيدة على مواصلة المسير على درب مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في حديثه لـ«البيان»: «تنوعت الباقات الشعرية التي صدح بها الشاعرات والشعراء، حيث تغنوا بحب الوطن، وتقديم الولاء للقيادة الرشيدة، وهم شعراء متمكنون من أدواتهم التعبيرية، ففي شعرهم مسحة أصالة، ولغتهم جزلة، ويؤكدون في أبياتهم التحام الشعب بقادته».