380 طلباً للمشاركة في بطولات القهوة العربية 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

مئات الطلبات للمشاركة في بطولات القهوة العربية التي تم إطلاقها أخيراً، تلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث ستقام في ديسمبر المقبل بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط 2019 للمأكولات والمشروبات والضيافة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ووصل عدد طلبات المشاركة إلى 380 طلباً من دول الخليج ومن خارجها، حيث جاءت المشاركات من دولة الإمارات على رأس قائمة الطلبات بنسبة تفوق 40%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 27%، في حين مثلت النسبة المتبقية الطلبات الواردة من بلاد الشام وأفريقيا وآسيا، وقد مثّلت الطلبات المقدمة من النساء ثلث مجموع الطلبات.

صانع القهوة

جاءت معظم الطلبات، بنسبة 78% للمشاركة في فئتي بطولات صانع القهوة، وهما الشقراء والمتوسطة /‏‏ الغامقة. كما تقدم ما يزيد على 16% من أصحاب الطلبات للمشاركة في جائزتي التحميص - الشقراء والمتوسطة /‏‏ الغامقة لتقييم مهارات التحميص لدى المتنافسين من خلال التذوق من قبل لجنة حكام التذوق، حيث يقيّم الحكام الرائحة والنكهة والقوام ودرجة الحموضة والحلاوة والتوازن والطعم المتبقي في الفم لحبوب القهوة المحمصة.

وكانت نسبة 6% المتبقية من الطلبات للمشاركة في جائزة أفضل مشروب مبتكر بالقهوة العربية، حيث يركز الحكام في تقييمهم على النكهة والأسلوب والأصالة والإبداع.

تجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل للمشاركة في البطولات قد تم إغلاقه حالياً. وقد تم عقد مقابلات مع أصحاب الطلبات الأعلى في الدرجات بحسب إجاباتهم على أسئلة استبيان نموذج التسجيل. تم إعداد أسئلة المقابلات من قبل لجنة من المتخصصين في القهوة وخبراء التحميص والتراث.

تألفت مرحلة الاختيار الأولى من عملية مراجعة مفصلة للطلبات الإلكترونية تلتها المقابلات التي تم فيها تقييم المرشح حسب معايير محددة لكل فئة، مثل المعرفة بممارسات وأدوات التحميص التقليدية وأصول وجودة القهوة وتراثها وآدابها وأساليب التخمير، بجانب الإبداع في وصفات مشروب القهوة العربية المبتكر.

لجنة

تضم لجنة تحكيم البطولة نخبة من خبراء القهوة المحترفين وأصحاب المشاريع المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم: عبد الله اليماحي خبير تراث القهوة الإماراتي، وأسامة العوام خبير سعودي في تحميص القهوة العربية، وتيم ستيرك خبير كندي في تحميص القهوة وخبير تذوق، وغيرهم من خبراء تراث القهوة العربية والتذوق.

يبدأ المشاركون الذين وقع عليهم الاختيار الوصول إلى أبوظبي يوم 5 ديسمبر للمشاركة في فعاليات البطولة التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 9-11 ديسمبر 2019، حيث يتنافسون في إبهار لجنة التحكيم والجمهور بمهاراتهم وإظهار خبراتهم في القهوة العربية في واحدة من أكثر الفعاليات المبتكرة في مجال القهوة العربية في دولة الإمارات على الإطلاق.