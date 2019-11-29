برنامج ثقافي ثري لهيئة الشارقة للكتاب في «معرض الكويت الدولي»

المصدر: الشارقة- البيان

تشارك هيئة الشارقة للكتاب، في الدورة 44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، الذي ينظم هذا العام خلال الفترة من 20 وحتى 30 نوفمبر الجاري، ببرامج واسعة من دور النشر العربية والعالمية، ونخبة من الأدباء والمثقفين.

وتشارك الهيئة في المعرض ضمن جناح خاص، وبرنامج ثقافي متكامل، تسعى من خلاله إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع مختلف الجهات الثقافية الكويتية والعربية، حيث تعقد مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية مع مثقفين وأدباء كويتيين وعرب، تطلعهم من خلالها على مشروع الشارقة الثقافي الكبير، والدور الفاعل الذي تلعبه المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من خدمات وتسهيلات للناشرين، إلى جانب استعراض حزمة الفعاليات الثقافية التي تنظمها خلال العام. واستقبل جناح الهيئة المشارك عدداً من الشخصيات الرسمية والثقافية، حيث التقى أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، محمد ناصر عبدالله الجبري وزير الإعلام الكويتي، وأهداه نسخة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «بيان الكويت- سيرة حياة الشيخ مبارك الصباح».

جسور تعاون

وحول هذه المشاركة أكد أحمد بن ركاض العامري، أن حضور الشارقة في معرض الكويت يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توطيد جسور التعاون بين الأشقاء والجهات والمؤسسات بما يخدم العمل الثقافي العربي المشترك.