تكريم حسين الجسمي في البحرين

المصدر: المنامة - البيان

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الجلسة الختامية لملتقى التنمية السياسية في مملكة البحرين، والتي حملت عنوان «الفن.. رسالة وطنية مؤثرة»، وتحدث فيها الجسمي حول مدى تأثير الفن في تعزيز قيم الانتماء للوطنية، موضحاً مدى تأثير الأغنية الوطنية في نفوس الشعوب وخاصة العربية منها، ناثراً خلال حديثه رسائل إيجابية هادفة لتنمية قيم وثوابت المواطنة في نفوس أفراد المجتمع وأجياله الناشئة، وباعتبار أن الفن الراقي يستخدم للتعبير عن المشاعر الصادقة تجاه الوطن والقيادة من خلال الأغاني الوطنية، حيث سيظل هو إحساس الشعوب ومحرك مشاعرهم وأحد دعائم البناء والتنمية مما يعزز روابط الفرد بوطنه، وقال الجسمي: «العمل الفني هو استثمار فكري وفني للأجيال القادمة».

وأكد حسين الجسمي خلال الملتقى الذي حمل شعار «البحرين.. انتماء ومواطنة»، أنه يتشرف بالغناء لكل شبر في الوطن العربي، واصفاً الأغنية الوطنية بأنها نوع من أنواع الحب النبيل، وأنها قادرة على بث مبادئ الانتماء الصادق والأسس السليمة للمواطنة الصالحة، مضحاً أهمية ودور الثقافة والفن في نشر هذه الرسائل الإيجابية.

وفي ختام الجلسة قام علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ورئيس أمناء معهد التنمية السياسة بتكريم الجسمي بدرع تذكاري عن مشاركته الفعالة والهادفة بتحقيق أهداف الملتقى.