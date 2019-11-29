علي العامري ينال جائزة الجمعية الدولية للكتّاب

المصدر: الشارقة- البيان

نال الشاعر علي العامري جائزة الجمعية الدولية للكتّاب «بوغداني» في فئة الشعر، وذكرت الجمعية أن «جائزة الشعر منحت للعامري، لأنه حقق مستوى رفيعاً في تجربته الشعرية». وأضافت أن الجائزة فخرية تمنح سنوياً في فئات الشعر والرواية والمسرح والدراسات والترجمة.

يذكر أن الجمعية الدولية للكتّاب، في بروكسل وبريشتينا، والتي تحمل اسم الشاعر بيتر بوغداني (1630- 1689م)، تعلن في 27 من نوفمبر من كل عام، منح الجائزة الدولية في فئاتها الخمس لعدد من الأدباء والفنانين والباحثين حول العالم. ويعمل الشاعر والتشكيلي علي العامري مدير تحرير لمجلة «الناشر الأسبوعي»، الصادرة عن هيئة الشارقة للكتاب.

وأصدر 3 مجموعات شعرية هي «هذي حدوسي.. هذي يدي المبهمة»، و«كسوف أبيض»، و«خيط مسحور» الصادر بطبعتين عربيتين، وطبعة باللغة الإسبانية عن بيت الشعر في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. وترجمت قصائده للغات الإنجليزية والفرنسية والمقدونية والألمانية والإسبانية والألبانية والإيطالية.

وشارك في مهرجانات عربية ودولية للشعر، في الإمارات وفلسطين والأردن وفرنسا وإسبانيا وكوسوفو وتونس واليمن والعراق وسوريا وكوستاريكا. وكان عضواً في لجان تحكيم لجوائز في الأدب والفن التشكيلي.