«الظفرة للكتاب» يعزز ثقافة القراءة والمعرفة ودعم البيئة

المصدر: أبوظبي - البيان

تتواصل فعاليات النسخة الثانية من معرض الظفرة للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتختتم فعالياته اليوم.

وشهد اليوم الرابع من معرض الظفرة للكتاب مجموعة من الفعاليات والورش الثقافية الترفيهية التعليمية، من بينها ندوة بعنوان «البعد الثقافي لوعينا البيئي»، والتي قدمها الكاتب الإماراتي عيسى الشامسي، تناول فيها الرابط الوثيق القائم بين البيئة والثقافة، ومدى ارتباط وعينا البيئي بثقافتنا الإماراتية المتجذّرة في أعماق الأصالة.

فيما شهد «ركن الرسامين» عدداً من الفعاليات وورش العمل التفاعلية، حيث قدمت الفنانة التشكيلية ثمار حلواني ورشة عمل بعنوان «حِرَف صديقة للبيئة»، استثمرت من خلالها الميول الفنية للطفل في دعم البيئة، لتحويل قارورة بلاستيكية إلى سمكة جميلة.

روح الاتحاد

واحتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات، استضاف «ركن الرسامين» ورشة عمل بعنوان «روح الاتحاد»، قدمها الفنان «فيرن براون»، لتعليم المشاركين طرق استخدام التقنيات المختلفة للتلوين وكيفية مزج الألوان العادية بألوان الإكريليك لرسم العلم الإماراتي على القماش.

كما أقيمت مجموعة من الفقرات التفاعلية في ركن الإبداع، تضمنت عدداً من ورش العمل للأطفال، منها «روبوتكس الليغو»، و«رسومات بيكاسو»، و«تحدي الليغو».