موضوعات ثقافية وتنموية في جديدي «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر العدد الثالث لشهر ديسمبر من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى» اللتين تصدران عن دائرة الثقافة بالشارقة، وحمل العددان الجديدان من المجلتين الشهريتين العديد من المواضيع الثقافية والتنموية والتراثية في المنطقتين الشرقية والوسطى، وتناول ملف «الشرقية» الإنجازات التنموية في شيص وكيف تغلبت إرادة الإنسان على ظروف الطبيعة، وفي ملف «الوسطى» دار الحديث عن صحراء الشارقة كمعلمة للعالم، من خلال حفظها للعادات من الاندثار، وصونها للتنوع الحيوي.

وحوى عدد «الوسطى» في تفاصيله إضاءات مميزة وثرية بالمعرفة والتشويق والأصالة، وسلّط الموضوع الافتتاحي الضوء على أهمية صحراء المنطقة الوسطى والشارقة. وتضمَّن عدد «الشرقية» موضوعاً موسّعاً عن شيص التي تقع على الحدود الشرقية لدولة الإمارات.