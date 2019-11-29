اتحاد كُتاب الإمارات يهنئ ناصر الظاهري بتكريمه ضمن «أوائل الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

هنأ مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأديب والمخرج السينمائي الإماراتي الكبير ناصر الظاهري، عضو الاتحاد، على تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظير إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة عن التسامح ليتم عرضها بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح.

وناصر الظاهري عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات منذ عام 1987، ترأس مجلس إدارة الاتحاد لعدة دورات، تخرج في جامعة الإمارات تخصص إعلام /‏ أدب فرنسي والدراسات العليا من معهد الصحافة الفرنسية جامعة السوربون باريس، عمل في الحقل الإعلامي والصحفي، وأقام عدة معارض وشارك في العديد من المؤتمرات الثقافية والإعلامية في مختلف دول العالم و نال عدة جوائز من أكثر من بلد.