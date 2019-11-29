«منشد الشارقة 12» ينظم جولة للمشاركين على معالم الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم برنامج منشد الشارقة، في دورته الـ12، جولة للمنشدين المشاركين، على عدد من المعالم الثقافية والتراثية في إمارة الشارقة، تعرفوا خلالها إلى الهوية العمرانية للمدينة، وملامحها التاريخية والطبيعية.

جاء الكشف عن ذلك خلال حلقة «اليوميات» الخاصة التي يبثها البرنامج ويستعرض فيها يوميات وأنشطة المنشدين، ويرصد جلسات التدريب التي يخوضوها، حيث زار المنشدون جامع الشارقة الكبير، الذي يعد أحد الصروح الإسلامية المرموقة التي تمتاز ببناء معماريّ فريد، إلى جانب زيارتهم لدارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.

وتجوّل المنشدون في مدينة خورفكان وسواحلها وقلاعها وصروحها.. إلى جانب زيارة لنصب الشهيد الواقع في حرم مدينة الشارقة الجامعية.