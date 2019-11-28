الإعلان رسمياً عن الوريث الوحيد للفنان هيثم أحمد زكي

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت نيابة شمال الجيزة لشؤون الأسرة في مصر ، اليوم الخميس، الوريث الوحيد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.

وأعلنت النيابة أن الأخ غير الشقيق رامي عز الدين عبد الله بركات، الذي كان يقيم بصفة دائمة في العاصمة البريطانية لندن بصحبة والده رجل الأعمال، هو الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي، بحسب صحيفة "الدستور"

المصرية.

وأصدرت النيابة شهادة وراثة ووفاة بناء على الطلب المقدم من رامى، مؤكدة انحصار إرث هيثم أحمد زكي، الشرعي في شقيقه رامي عز الدين والذى يستحق سدس تركته فرضا، وباقي التركة تعصيبا، وذلك لعدم وجود وارث ولا مستحق بناء على وصية واجبة.