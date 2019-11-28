نبأ حزين لمتابعي أخبار الكوالا لويس

المصدر: دبي-البيان



نفق حيوان الكوالا الذي حاولت انقاذه امرأة شجاعة من براثن نيران حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز بأستراليا أخيراً، بسبب معاناته من حروق بليغة

وكان فيلم فيديو يصور الكوالا أثناء إنقاذه على يد توني هورتي من الحريق بالقرب من بورت ماكواير قد انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل منذ أسبوع.

الكوالا الذي نقل بعد انقاذه إلى مستشفى لمعالجة حروقه، تمت تسميته "البورو لويس" تميناً بحفيد دورتي التي غطته بقميصها ومشت بين النيران في سبيل إنقاذه.

النبأ الحزين أعلنه المستشفى لكل من كان يتتبع أخبار الكوالا، على فيسبوك موضحاً: "وضعناه تحت التخدير العام هذا الصباح لتقييم وضع الحروق ومن أجل تغيير الضمادات، وقد نشرنا مؤخرا أن إصابات الحروق يمكن أن تزداد سوءاً قبل أن تتحسن، لكن في حالته ساءت لكن لم تتحسن للأسف".

ووفقاً لصحيفة " غارديان" البريطانية، كان مستشفى الحيوان قد أفاد قبل أيام أنه لا يبقي الكوالا أحياء، إذا كان يعني ذلك معاناتهم الشديدة من الألم والانزعاج.