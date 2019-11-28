«تقاطع الأفعوانة» يثير رعب سائقي السيارات في الصين

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

يشتهر تقاطع تشيانتشون في مدينة قوييانغ، جنوب غرب الصين، بطوله وكثرة شوارعه إذ يتكون من خمسة مستويات و 15 جسراً وثمانية اتجاهات مختلفة، ويبلغ ارتفاع أعلى مستوى 37 متراً عن الأرض.

ويبدو التقاطع كأفعوانية عملاقة للسيارات والشاحنات.



ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي التقاطع بالمخيف واعتبروه صعب الاستخدام حتى مع نظام الـ "جي بي إس"، لكن مسؤولون أكدوا بأن اتجاهات ومخارج الطريق محددة وواضحة، وبدأت أعمال بناء التقاطع في عام 2009 وتم الإنتهاء منه في2017.