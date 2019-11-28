مقتل امرأة بطلقة في الرأس بغرفة نومها .. وتوقيف زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت زوجة مواطن سعودي لا تحمل الجنسية السعودية مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومها بمشلحة في محافظة صبيا، ما دفع الجهات الأمنية بمنطقة جازان لتوقيف زوجها والتحقيق معه حتى ثبات أو انتفاء الشبهات عنه.

وأكد الجيران أنهم فوجئوا بسماع صوت استغاثة شقيق المرأة أمس (الأربعاء)، بعد أن عثر عليها مـقتولة؛ إثر إصـابتها بطلق ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار طفلها الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.

وأوضح الأهالي وفقاً لصحيفة "سبق"، أن الطفل الذي كان نائماً بجوار والدته يعيش حالة انهيار نفسي ورعب كبيرين جراء الواقعة، والتي لم تتبين تفاصيلها بعد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت إجراءاتها وباشرت الحادثة فور وقوع الجريمة ورفعت البصمات من الموقع تمهيداً لكشف ملابسات الواقعة، والرفع بها إلى الجهات المعنية.