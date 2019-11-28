فيروس خطير يصيب امرأة بعد زيارة صالون تجميل

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشفت امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية إصابتها بفيروس خطير بعد أيام من زيارتها صالون تجميل للعناية بقدميها.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية لاحظت كريس هوف البالغة من العمر 50 عاما احمرار إصبع قدمها الكبير والتهابه فقررت زيارة الطبيب الذي نصحها باستدعاء سيارة إسعاف في أقرب وقت ممكن، وفقا لسبوتنيك.

وبحسب الصحيفة قام الأطباء بإجراء عملية جراحية استأصلوا خلالها جزء من الظفر، ووصفوا لها تناول المضادات الحيوية لمدة أسبوع، إلا أن المرأة لم تستعد عافيتها فورا واضطرت لمتابعة العلاج لمدة شهر كامل.

وقالت كريس: "أشك في أن أعود يوما من الأيام إلى صالونات التجميل".