«مؤتمر أبوظبي» يستعرض تجارب عالمية في ترجمة الأدب العربي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

استعرض المشاركون في ختام فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة في دورته السابعة، أمس، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المجمع الثقافي، بمشاركة 41 خبيراً وأكاديمياً من 21 دولة عربية وأجنبية، استعرض تجارب دور نشر عالمية في ترجمة الأدب العربي، والتحديات التي تواجههم لمواصلة مسيرة نقل الثقافة والعلوم والفنون من اللغة العربية وإليها.

في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «تجارب دور نشر عالمية في ترجمة الأدب العربي» استعرض المتحدثون تجاربهم في نشر الأدب العربي، وأدار الجلسة الإعلامي السعودي د.خالد الغنامي، وشارك فيها بيريكلس دوفانساس مدير دار «نفلي بوكس»، ومورا فورسيث مدير دار «ساند ستون»، وفيليكس داهم مدير الحقوق في دار «سوهر كامب»

وجوليت مابي مؤسسة دار نشر عالم واحد البريطانية، التي أشارت إلى ترجمتها روايات أحمد السعداوي وشهد الراوي إلى الإنجليزية، وذكرت أن كتب الجوائز الحاصلة على الجوائز تحفز إلى الترجمة. وقالت: «أعمل بدار النشر منذ 35 عاماً وننشر في كل عام 100 عنوان، كما نشرنا 20 لغة إلى الإنجليزية، منها العربية. واشترينا حقوق رواية هدى بركات التي فازت بجائزة (الآي باد)».

ومن وحي تجاربهم أوضحت: تواجهنا صعوبات في تسويق أدب الخيال، ولا يمكن تسويق مثل هذه التجارب إلا من خلال «مهرجان هاي» ومهرجان أدنبرة.