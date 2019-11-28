وجهات «مِراس» تزدان بأعمال فنية رقمية احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الثامن والأربعين، التي تعم الدولة، تتعاون «مِراس» التي تتخذ من دبي مقراً لها والمعروفة بوجهاتها ذات التصاميم المعمارية العصرية والمتميزة، مع الفنان الإماراتي سلطان الشامسي بهدف إنجاز 10 لوحات فنية رقمية تعكس القيم والتقاليد العريقة التي تتمتع بها الإمارات.

ومن المقرر أن يتم عرض الأعمال الفنية في شاشات كبيرة تنتشر في أنحاء وجهات مِراس الرائدة حتى الثاني من ديسمبر المقبل. وتسعى أعمال الفنان سلطان الشامسي إلى تعزيز الانتماء لدى المواطنين الإماراتيين والمقيمين من مختلف أنحاء العالم الذين اختاروا الإمارات وطناً ثانياً لهم.

في اللوحة التي تُعرض في «لا مير»، تشير عائلة إماراتية بأيديها إلى السماء، بينما يقوم فريق من فرسان الإمارات باستعراضهم الجوي راسمين ألوان علم الإمارات الغالي.

وفي «ذا بييتش» تصور لوحة فنية فارساً يمتطي جواده قبالة أمواج البحر في مشهد يمثل الفخر. أما في «السيف»، فتبرز اللوحة المعروضة رجلاً يرسم بريشته في الهواء، عاكساً غنى الإمارات بالمواهب الفنية المتميزة. وفي «سيتي ووك» تُظهر اللوحة الفنية رائدَ فضاء إماراتياً، في بدلته الفضائية.

وتعكس لوحة «بوكس بارك» معاني التناغم من خلال صورة المرأة الإماراتية الشجاعة في زي الجوجيتسو. أما لوحة «لاست إكزت» فتمثل روح العزم الإماراتي، وهذا يظهر جلياً في صورة رياضي من أصحاب الهمم. وفي «كايت بييتش»، ترمز اللوحة إلى الارتقاء، وتصور شخصاً يطير فوق الوجهة الشاطئية الرائدة من مِراس.

وتصور لوحة «ذا أوتلت فيليدج» امرأة إماراتية بعباءتها السوداء تتجول في الوجهة ذات التصاميم المعمارية الخلاب. وفي «بلوواترز» يرفع فتى إماراتي علم بلاده بفخر في اللوحة التي تعبر عن سعادته بازدهار الإمارات.