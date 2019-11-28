ثقافة الإمارات وتراثها يزينان احتفالية القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

دعت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ضيوفها لعيش عالم من التجارب الاستثنائية تعبّر عن القيم الإنسانية والحضارية وروح التسامح التي تعكسها الإمارات، ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الثامن والأربعين.

وستشهد الوجهة العائلية احتفالات وفعاليات ونشاطات استثنائية تبدأ في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى 3 منه، لتمكين الضيوف من الاحتفال بتاريخ الإمارات وتراثها والاستمتاع بأجواء غنية بالمهرجانات والاحتفالات.

وستوفر القرية العالمية لضيوفها تجارب لا تُنسى للاحتفاء بالمناسبة على نحو مميز عبر الأنشطة التفاعلية والتجارب المبتكرة التي تحاكي التراث الإماراتي العريق وحاضر الدولة وتاريخها لتكون الوجهة الأولى للاحتفال في هذه المناسبة العزيزة على المقيمين والسياح في الإمارات.

مناسبة عزيزة

تعليقاً على احتفالات القرية العالمية باليوم الوطني، قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «تشهد دولتنا أجواء احتفالية استثنائية بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، ونفخر في القرية العالمية، بمكانتنا كوجهة مثالية للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب مواطني الدولة ومقيميها وزوارها.

حيث نسعى إلى منح ضيوفنا عالم من الذكريات الاستثنائية عبر تنظيم الاحتفالات الفريدة والمتميزة. يشكل الثاني من ديسمبر محطة سنوية نتوقف عندها، لاستعادة أمجاد دولتنا وتاريخها والتمسك بثوابتها النابعة من رؤية الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، والتمسك بنهجها الخالد.