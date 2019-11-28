مهرجان القيروان للشعر العربي ينطلق الخميس المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي بدورته الرابعة في الـ5 من ديسمبر المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وذلك في قصر الآداب والفنون بالعاصمة التونسية، حيث يستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة شعراء ومثقفين من تونس والوطن العربي. وقال عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة : «إن بيوت الشعر في الوطن العربي من خلال المهرجانات التي تقام بمعدل مهرجان كل شهر، انطلقت بفاعلية في مختلف البلدان العربية.

حيث مثلت منظومة مستدامة، ومحركاً لأدوات التفاعل الإنساني من خلال الشعر، وانفتاحاً على مدارسه ومناهجه، وهذه المهرجانات الشعرية في الشارقة والوطن العربي تعد استمراراً للمشروعات الثقافية، وتتويجاً لجهد عام حافل بالفعاليات الثقافية والشعرية».