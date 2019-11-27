معطف يحجب "الواي فاي" لنتواصل مع الطبيعة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بهدف دفع الناس للابتعاد عن عالم الإنترنت والتواصل الرقمي والتواصل أكثر مع الطبيعة، أنتجت شركة "ذا أرايفالز" المختصة بعالم الأزياء من نيويورك معطفاً منتفخاً مزوداً بجيوب فاراداي لحجب الإشارات في الهواتف الخلوية والنظام العالمي لتحديد المواقع.

وتم تبطين الجيب الذي على جهة الصدر بمزيج من البوليستر والنحاس والنيكل بغية حجب تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو والاتصال قريب المدى والحقول المغنطيسية وإشارات الإشعاع.

ويستقي التصميم من قفص فاراداي، الهيكل الفلزي المصنوع من مادة موصلة لعزل المؤثرات الكهرومغنطيسية الكهربية الخارجية، الذي ابتكره العالم الإنكليزي مايكل فاراداي عام 1836.

وفي سياق التعليق أشار جيف جونسون، الشريك المؤسس إلى أننا "نعيش في عالم حيث اتصالنا بالأجهزة يفوق تواصلنا مع البيئات التي نسكن. وقد بدأنا بوضع تصور لحلّ يمكّن المستخدمين من إعادة التواصل مع العالم الخارجي عبر قطع الاتصال مع كل شيء آخر".

المعطف مصمم لتشجيع كل من يرتديه على الانتصار لعوامل الطبيعة وهو محشو بالريش كي يمنح الدفء في درجات حرارة تقلّ عن الصفر. كما أنه مصنوع من أنسجة مضاعفة الطبقات قابلة للتنفس، وطبقة خارجية تضم البوليستر والأوثيرين المتعدد وألياف الإيلستان المرنة المعروفة بمقاومة الأمطار والرياح.