امرأة تضع طفلاً برأسين و3 أذرع

المصدر: البيان الإلكتروني

يذوب تعب الحمل وألم المخاض عند أجمل لحظة في حياة الأم، عندما تشاهد مولودها لأول مرة، لكن الأمر كان مختلفًا لتلك الأم الهندية، حين اكتشفت أن مولودها مشوه، حيث ولد ذكرًا برأسين وثلاثة أذرع حسب تقرير سبق الإلكترونية.

وتفصيلاً، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحالة استقبلتها مستشفى مقاطعة فيديشا بولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث أُصيبت الأم " بابيتا ايروار"، 21 عامًا، بحالة إغماء عندما رأت مولودها، وعندما أفاقت من الإغماء ظلت هي وزوجها "جاسوانت سينج"، 25 عامًا، صامتين وفي حالة من الصدمة والذهول لا يصدقان ما يشاهدان.

وحسب وسائل إعلام محلية، قال "سينج": " نحن في صدمة ولا نصدق ما نراه، كل من رأى الطفل أُصيب بصدمة، لا نصدق أن طفلنا ولد برأسين".

ويروي العامل الهندي "سينج"، قائلاً: "في أثناء فترة الحمل التي استمرت 35 أسبوعًا، أجرت زوجتي فحصًا بالموجات فوق الصوتية، وأخبرنا الأطباء أن زوجتي حامل بتوأمين، فكانت فرحتنا شديدة، لكن عند ولادة الطفل اكتشفنا أنه طفل واحد برأسين وثلاثة أذرع".

وحسب الصحيفة، قالت الدكتورة سوريندرا سونكار، اختصاصية طب الأطفال في مستشفى مقاطعة فيديشا: "إنها حالة توأمين ملتصقين، لكن الأعضاء الداخلية واحدة، وبرأسين وثلاثة أذرع".

وأضافت "سونكار": "نحن نعتني بالطفل، وسيتم إحالته إلى مستشفى متقدم لمزيد من العلاج وربما إجراء عملية جراحية، وسنأخذ رأي الأطباء الخبراء في مستشفيات بوبال ودلهي، الذين سبق لهم إجراء مثل هذه الجراحات".

وقالت الدكتورة براتيبا أوزوال، إنها عملية صعبة ومعقدة، لأن الأطباء لا يتوقعون وجود توأمين كاملين.

ويقول الأب "سينج": "هذا طفلي وسأربيه وأرعاه كما هو، يقول الناس عنه أشياء كثيرة غريبة، لكنه طفلي وسآخذه إلى المنزل".

ويضيف "سينج": "ليس لدي مال لإجراء الجراحة، لكن إذا ساعدتني الحكومة، فسوف أطلب منهم إجراء الجراحة في أفضل المستشفيات. ومادام ابني على قيد الحياة، فسأحبه واعتني به".