"أطفال إلكترونيين" بحلول عام 2037

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

الأطفال الالكترونيون على الأبواب، ذلك ما أكده باحثون بإمبريال كولدج ببريطانيا، مؤكدين بأنه غالباً ما سيكون المواليد الجدد عام 2037 هم لأبوين قد التقيا وتعارفا أولاً عبر الانترنت.

بحسب "مترو" البريطانية، حدد البحث الجديد أيضًا أن عام 2035 هو العام الذي سيبدأ فيه المزيد من الأشخاص بمقابلة شركائهم على شبكة الإنترنت.

تلك التنبؤات هي جزء من تقرير مستقبلي يستند إلى بيانات من ضمنها معدل المواليد الحالي من مكتب الإحصاء الوطني. وتبرز البيانات العادات المتغيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى مقابلة شريك المستقبل، فحوالي ثلث العلاقات التي بدأت بين عامي 2015 و 2019، بنحو (32 ٪) ، كانت على الإنترنت، مقارنة بنسبة 19 ٪ فقط بين عامي 2005 و 2014. وبحلول عام 2030، ستصل المملكة المتحدة إلى "نقطة التحول" التي يستهل أكثر من 50 ٪ من الأشخاص علاقاتهم عبر الإنترنت.

أشار البحث أيضًا إلى أن التعارف عن طريق الإنترنت قد أعطى البريطانيين مزيدًا من الثقة، حيث أوضح 47٪ من الأشخاص الذين تم استطلاعهم بأن الإنترنت يسهل على الأشخاص الانطوائيين مسألة البحث عن شريك.