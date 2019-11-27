فيديو يحبس الأنفاس.. لعملية إنقاذ طفل صارع الموج

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر خفر السواحل الإيطالي لقطات فيديو تحبس الأنفاس، لعملية إنقاذ طفل كادت أن تبتلعه أمواج البحر المتوسط، بعد انقلاب قارب حمله مع عشرات المهاجرين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، السبت.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، انقلب قارب لمهاجرين كانوا قرب إيطاليا بسبب الأحوال الجوية السيئة، قبل أن تنجدهم عناصر خفر السواحل الإيطالية من الموت.

Ci sono persone come Salvatore, soccorritore marittimo della @GuardiaCostiera le cui azioni fanno credere sul serio che l’Italia è ancora un grande paese, capace di accogliere e salvare vite umane. Orgogliosa di rappresentare questi eroi discreti e silenziosi #guardiacostiera pic.twitter.com/oNhLpADJrZ — Paola De Micheli (@paola_demicheli) November 25, 2019

وأظهر فيديو عملية الإنقاذ، المهاجرين وهم يتم انتشالهم من البحر، بينما تحيطهم الأمواج الهائجة، إلى مركب كبير تابع للسلطات الإيطالية.

وفي نهاية الفيديو، تبدو لحظة انتشال طفل على يد المنقذين، بعد أن صارع الأمواج داخل طوق النجاة، ليكتب له عمر جديد.

ووفقا لتقارير صحفية محلية، أنقذ خفر السواحل 149 مهاجرا من ضمنهم 13 امرأة و3 أطفال، وكان الطفل الذي وثقت عملية إنقاذه كاميرا مثبتة بطوق الإنقاذ أحدهم.

وقالت محطة "راي" الإيطالية إن المهاجرين تم إرسالهم للبحر على متن قوارب غير لائقة للإبحار كان يستخدمها تجار بالبشر، وأضافت أن السلطات الإيطالية عثرت على 7 جثث لمهاجرين على ساحل الجزيرة، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

ووفقا للمنظمة الدولية للمهاجرين، تم تأكيد ألف حالة وفاة حتى الآن خلال محاولات عبور البحر المتوسط في عمليات الهجرة غير الشرعية، خلال العام الجاري.