جريمة تقشعر لها الأبدان في سوريا

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقى قسم الأمن الجنائي لشرطة منطقة الثورة التابع لمحافظة دير الزور السورية القبض على مرتكب جريمة قتل بحق امرأة ستينية، حسب ما جاء في الحساب الرسمي لصفحة وزارة الداخلية السورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبدأت التفاصيل باتصال أحد الأشخاص بقسم الشرطة المذكور ليبلغ عن العثور على جثة مقتولة في أحد المنازل بحي الثورة، فاتجهت دورية من القسم إلى المنزل ليعثر العناصر على جثة السيدة الستينية وقد تعرضت لعدة طعنات في الرقبة والرأس، وبدأ القسم بالتحقيق والمراقبة وأخذ الأدلة عن الجريمة المروعة.

وتوصلت التحريات إلى معرفة الجاني والقبض عليه، واعترف أنه قام بالاتفاق مع ابنة المغدورة على قتل والدتها بغرض الحصول على 50 ألف ليرة سورية، وتسلل لمنزل المغدورة ليلاً وقام بجريمته بواسطة حربة معلقة على بندقية كلاشينكوف بتحريض من ابنة المغدورة بسبب خلافهما على ميراث منزل، وقام القاتل بجريمته بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي من المغدورة.

واعترف القاتل بجريمته بعد مواجهته بالأدلة الدامغة في التحقيق وتم القبض على محرضته على الجريمة وأحيلا إلى القضاء.