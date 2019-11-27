«حديث الثلاثاء» يستعرض مفهوم التسامح في فكر زايد

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت مؤسسة التنمية الأسرية في مركز المؤسسة «بوابة أبوظبي» وضمن برنامج مكتبة زايد الإنسانية «حديث الثلاثاء»، الإعلامي الدكتور محمد القدسي حيث تحدث في محاضرة له عن (مفهوم التسامح في فكر الشيخ زايد رحمه الله)، وذلك بحضور أعضاء فريق مكتبة زايد الإنسانية، وعدد من جمهور مؤسسة التنمية الأسرية ورواد المكتبة.

وذكر القدسي في بداية حديثه، أن المغفور له الشيخ بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جسد مفهوم التسامح بكل معانيه قولاً وعملاً، وكان مثالاً وقدوة ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى الدولي كذلك، وهذا ما يُفسر حالة الحزن العالمية التي سادت العالم بعد رحيله، وأشار القدسي إلى أن الشيخ زايد رحمه الله كان يعمل وفق مصطلح قيمي عظيم هو (إصلاح ذات البين)، وذلك في كل المجالات والقضايا وبشكل دائم، وكان مجلسه، رحمه الله مفتوحاً لأي فرد وفي جميع الأوقات، حيث يستقبل كل من احتاج إلى لقائه من مواطنين وغير مواطنين.

وأضاف القدسي بأن الشيخ زايد، رحمه الله، كان يؤمن بأن وسائل الإعلام تشبه في أهميتها القوات المسلحة، وكانت أفكاره استراتيجية بكل معنى الكلمة، وكان رحمه الله يهتم كثيراً بالزراعة والنباتات البرية، وبدأ بإحياء الزراعة في مدينة العين وسط الصحراء، حيث تم وبتوجيهاته غرس 280 مليون شجرة، بنى على أثرها 7 مدن في الصحراء وحوالي 34 قرية، وقام بجهود كبيرة من أجل توطين البدو في أماكنهم وتوفير كافة متطلبات الحياة الحديثة لهم.