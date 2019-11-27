«نيويورك أبوظبي» تستضيف عازف البيانو برات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافتها عازف البيانو العالمي أواداجين برات، ضمن برنامج إقامة فنية حصرية خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر، وذلك في إطار التعاون القائم بين معهد جامعة نيويورك أبوظبي ومركز الفنون والبرنامج الموسيقي ضمن الجامعة.

سيقدم عازف البيانو البارز أول أداء موسيقي له في دولة الإمارات ضمن أمسية عزف منفردة في تمام الساعة 8 مساءً يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، حيث سيشهد الجمهور في المسرح الأحمر بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، أمسية من الأعمال الموسيقية رفيعة المستوى على آلة البيانو من بينها مقطوعة Opus 110 لبيتهوفن، وPrelude Chorale Fugue لفرانك، وPiano Sonata in B Minor لليست.

دورة موسيقية

وستتضمن إقامة برات الفنية في جامعة نيويورك أبوظبي دورة على البيانو في إطار البرنامج الموسيقي بالجامعة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر في القاعة الزرقاء بمركز الفنون. وخلال الدورة التدريبية، سيعمل برات مع ثلاثة من العازفين الطلاب في الجامعة بحضور الجمهور، حيث سيقدم نظرة معمّقة عن موسيقاه ومنهجيته الفنية.

ستتضمن إقامة برات الفنية في الجامعة محاضرة هامة بعنوان «إبداعات موسيقية في عالم البيانو» في معهد جامعة نيويورك أبوظبي يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر عند الساعة 6:30 مساءً. وسيناقش برات خلال المحاضرة القوالب الموسيقية المستخدمة لدى بيتهوفن وفرانك وليست وأهمية القالب الموسيقي في تشكيل الذاكرة.

برنامج الموسيقى

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون، بيل براجين: «يسرنا التعاون مع زملائنا في البرنامج الموسيقي بجامعة نيويورك أبوظبي، ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي، حيث تعد زيارة برات مثالاً حقيقياً يظهر نجاح برامج الإقامة الفنية المتكامل في الجامعة، والذي يتضمن عروض أداء مميزة ونشاطات لبناء المعارف وتعزيز القدرات، خلال فترة مركّزة للاستفادة من كل لحظة يقضيها الفنان في الإمارات، بما يثري الحياة الثقافية والفكرية بأبوظبي».

من جهتها، قالت جوينيث برافو، أستاذة مساعدة في الموسيقى لدى جامعة نيويورك أبوظبي: «في إطار هذه الشراكة الهامة، يشعر أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج الموسيقي بالفخر لوجود عازف من مستوى برات في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث يطلع الطلاب والمجتمع إلى التعرف على رؤيته الموسيقية والفنية عن كثب».

وقالت ناهد الحميري، المدير المساعد للبرامج العامة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي: «يسعى المعهد للنهوض بمستوى النسيج الفكري في المجتمع المحلي لأبوظبي عموماً، وذلك عبر سلسلة طموحة وواعدة من البرامج الثقافية المتميزة. وتعتبر زيارة برات إلى الجامعة خطوة هامة لتحقيق هذه الرؤية. ونتطلع قدماً نحو عروضه الموسيقية الاستثنائية في جامعة نيويورك أبوظبي».