جداريات فنية تزيّن محطات «ديوا»

المصدر: دبي - البيان

ضمن مشروع للذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي «براند دبي»، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بدأ فنانون بالعمل على رسم جداريات فنية على المحطات الفرعية التابعة للهيئة.

ورد ذلك في تغريدة لموقع براند دبي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعاد نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جاء فيها: «ضمن مشروع براند #دبي الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي الذي ينفذه بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). بدأ الفنانون بالعمل على جداريات المحطات الفرعية التابعة للهيئة. تعرض الصورة عمل الفنان الهولندي ليون كير».