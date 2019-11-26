بالفيديو.. سرقة مجوهرات بملايين الدولارات بطريقة غريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت السلطات الألمانية لقطات توثق عملية سرقة متحف مجوهرات ثمينة تقدر بملايين الدولارات قام بها لصوص بطريقة غريبة.

وأظهر فيديو المراقبة لحظة اقتحام اللصوص للمكان مساء، واستخدامهم مصابيح يدوية للكشف عن المجوهرات التي "لا تقدر بثمن"، داخل متحف "دريسدن غرين فولت"، أحد أقدم المتاحف في العالم.

ومن الغرائب استخدام اللصوص "فأسا" لكسر النافذة والدخول، قبل أن يتوجهوا بهدف واضح لإحدى الكبائن التي تحتوي على المجوهرات، بمساعدة المصابيح اليدوية.

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أن الأضرار الناجمة عن عملية النهب قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وكتبت صحيفة "ذا بيلد" الألمانية، أن قيمة المسروقات تقارب مليار يورو، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأوردت شرطة دريسدن، أن المحققين هرعوا إلى مكان الحادث، ويعتزمون تقديم مزيد من المعلومات على مدار اليومن وفقا لسكاي نيوز.

وأوردت الصحيفة الألمانية، أن اللصوص تمكنوا من السرقة بعدما عطلوا مولدا كهربائيا في المنشأة، ثم قفزوا عبر النوافذ.

ويعد المتحف من أعرق المؤسسات في أوروبا، ويعود تاريخ افتتاحه إلى العام 1973.