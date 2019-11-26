يذبحان شقيقهما لتقديمه قرباناً للجن في مصر

المصدر: وكالات

جريمة بشعة شهدتها مدينة طنطا بمحافظة الغربية بمصر، حيث أقدم شابان على قتل شقيقهما من أجل تقديمه قربانًا للجن في رحلة بحثهم عن آثار أسفل المنزل.

اللهث وراء المال والانصياع لكلام الدجالين، سبب الجريمة البشعة التي جعلت شابان يذبحان شقيقهما بكل برود من أجل الحصول على "الكنز" المزعوم.

وكشفت وسائل إعلام محلية، تفاصيل الجريمة، مشيرة إلى أن أحد الدجالين المكلف باستخراج الآثار أقنع الأخوين أنه إذا أرادا أن يساعدهما حارس المقبرة من الجن، فعليهما أن يقدّما القربان، فاختاروا قتل شقيقهما.

وذكرت مصادر أن الضحية اسمه نادر رضا 20 سنة وكان الجانيان يبحثان عن الآثار داخل منزلهما ومعهما شقيقهما و2 من أصدقائهما وأثناء ذلك دفنوه على بعد مترين لأن الجن طلب ذلك كي تفتح المقبرة.

وحين تقدم الأهالي ببلاغ لقسم الشرطة تحركت فرقة من المباحث وألقوا القبض على الجانين، اللذين أرشدا عن مكان الجثة وتم استدعاء الحماية المدنية لانتشالها من البئر.