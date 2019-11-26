تايلور سويفت تتفوق على مايكل جاكسون في جوائز «إيه إم أيه»

المصدر: إعداد - سيد صالح

اختيرت نجمة أغاني «البوب» الريفية الأمريكية الشهيرة، تايلور سويفت، كفنانة العام، وكذلك كفنانة العقد، وذلك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الموسيقى الأمريكية «إيه إم أيه»، والذي أقيم مساء أول أمس على مسرح «مايكروسوفت» بمدينة «لوس أنجلوس».

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، حصدت سويفت أمس إجمالاً ست جوائز جديدة ضمن جوائز «إيه إم أيه»، لترفع بذلك رصيدها من هذه الجوائز السنوية المرموقة إلى 29 جائزة، حيث كانت تحمل في جعبتها قبل ذلك 23 جائزة.

وبذلك، صارت سويفت رسمياً هي الأكثر فوزاً بالجائزة المرموقة على مدار تاريخها الذي يرجع إلى عام 1973، وهو أول عام شهد منح الجائزة.

وتفوقت سويفت على مايكل جاكسون، ملك «البوب» الراحل، الذي كان يتصدر هذه الجوائز حتى حفل الأمس، حيث فاز بها 24 مرة قبل ذلك، إلا أن سويفت انتزعت الصدارة أمس وبفارق خمس جوائز عن جاكسون.

وكانت الجوائز الست التي فازت بها سويفت أمس هي: «فنانة «البوب/ الروك» المفضلة»؛ «الفنانة «المعاصرة المفضلة لدى البالغين»؛ «أفضل فيديو موسيقي عن فيديو أغنية «أنت بحاجة لأن تهدأ»، إلى جانب جائزتي «فنانة العام»؛ و«فنانة العقد».

وأدلت سويفت بكلمة للجمهور بعد صعودها إلى المسرح لتتسلم جائزة «فنانة العام»، وقالت: «شهد هذا العام كثيراً من الأشياء الجيدة، وكثيراً من الأشياء المعقدة حقاً. وبالنيابة عن عائلتي وبالأصالة عن نفسي، أشكركم كثيراً لوجودكم بجانبي ولاهتمامكم بي».

وشارك والدا سويفت ابنتهما الغناء على خشبة المسرح في حفل الأمس، حيث أديا معها مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها.