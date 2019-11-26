العثور على فنانة شابة جثة هامدة داخل شقتها

المصدر: وكالات

عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على مغنية سابقة في فريق نسائي كوري لموسيقى البوب، ميتة الأحد، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوكالة إن جثة كو هارا (28 عاما) اكتشفت في منزلها جنوبي سول.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة للتعليق، وفقا لرويترز.

كانت كو والمعروفة باسم هارا في مناطق أخرى من آسيا، قد انتقدت بشدة التنمر على الإنترنت. وفي يونيو، بعد شهر من العثور عليها فاقدة الوعي في منزلها ونقلها للمستشفى، قالت إن من الصعب التغلب على الاكتئاب وطلبت تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت كو العمل في فريق كارا المكون من خمس فتيات في عام 2008. وكان من أوائل الفرق النسائية التي ساعدت في شهرة موسيقى البوب الكورية والتي أصبح لها الكثير من المعجبين في اليابان والصين ودول أخرى.

وبعد انتهاء عقدها مع وكالة كورية جنوبية لإدارة أعمالها بدأت الغناء منفردة في اليابان وأقامت حفلا هناك هذا الشهر.

وتوفيت كذلك نجمة بوب أخرى هي سولي، وهي من أعضاء فريق (أف أكس) النسائي وصديقة مقربة من كو، وكانت تحدثت أيضا عن التنمر على الإنترنت وعثر عليها ميتة في منزلها في أكتوبر.