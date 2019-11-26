سعودية تنجب 3 توائم بعد 16 عاماً من المحاولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أنجبت مواطنة سعودية ثلاثة توائم، بعد انتظار دام 16 عاما، بجهود فريق طبي متخصص في علاج العقم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم.

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن استشاري علاج العقم، ورئيس الفريق الطبي الدكتور وليد الشرطان قوله: إن "الفريق الطبي تمكن من تشخيص الحالة وعلاجها، حيث كانت تعاني من عقم أولي لما يقارب 15 عاما، نتيجة إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض من النوع المتقدم".

وأضاف، أن "المواطنة أجرت 15 محاولة لأطفال الأنابيب في عدد من المستشفيات والعيادات المتخصصة ولم يكتب لها النجاح".

وتابع الاستشاري، أن "الزوجين راجعا المستشفى وهما يشكوان من تأخر الإنجاب لديهما، إذ جرى إخضاعهما للكشف السريري والفحوصات المخبرية الدقيقة والأشعة، بعد أن تمت دراسة تاريخهما المرضي، والذي أظهر أن الزوج سليم وأن الزوجة تعاني من عقم أولي".

وأشار الشرطان، إلى أنه تم وضع خطة علاجية للزوجة، ارتكزت في الأساس على اللجوء لأطفال الأنابيب، وشرح نتيجة التشخيص وتفاصيل ومراحل العملية للأسرة التي تجاوبت مع الفريق الطبي خلال مراحل العملية المختلفة إلى أن تكللت في نهاية المطاف بالنجاح.

وقال: "بعد متابعة حثيثة طوال فترة الحمل أنجبت الأم ثلاثة توائم جميعهم يتمتعون بصحة جيدة".