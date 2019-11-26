سفير الدولة في أوتاوا يفتتح معرض «سجادة السلام»

المصدر: أوتاوا - وام

افتتح فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا، معرض «سجادة السلام» بالتعاون مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومبادرة «سجادة السلام» التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان.

وتجول السفير في أروقة المعرض الذي أقيم في متحف الحرب الكندي، في أوتاوا، واطلع على محتوياته، واستمع إلى شرح عن المعرض، الذي يشجع ناسجي السجاد في أفغانستان لنسج رؤيتهم للسلام، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للنساء، وتمكينهن من رفع مستواهن المعيشي من خلال تعليمهن حرفة النسيج.

حضر افتتاح المعرض سلطان علي الحربي، قنصل عام الدولة في تورونتو، والكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم للدولة في منظمة الطيران المدني الدولي، وأعضاء السلك الدبلوماسي.