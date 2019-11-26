السعودي نزار قطان يودع «رواد الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

تابع الجمهور منافسات الحلقة السابعة من برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي، والذي يبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية، مع نخبة من الخبراء والمختصين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية، ويتقدمهم رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد، إلى جانب سعود كرمستجي المتخصص في علوم الفضاء، والاختصاصية النفسية لوما نقاش.

جهاز الطرد

في بداية الحلقة تابع الجمهور تقريراً خاصاً عن تفاصيل الحلقة السابقة التي شهدت انتقال المشتركين الستة إلى مرحلة جديدة من التحديات، بعد التحاقهم بمركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة ستار سيتي قرب العاصمة الروسية موسكو.

لتبدأ بعدها تحديات هذه الحلقة، حيث قام رائد هادفيلد وأعضاء لجنة التحكيم، بشرح آلية عمل جهاز الطرد المركزي وهو قمرة صغيرة ذات أذرع طويلة تدور بشكل مستمر وتزداد سرعتها لتصل إلى أكثر من 4 مرات ونصف من قوة الجاذبية الأرضية المعروفة، الأمر الذي يجبر الدم على النزول من منطقة الرأس والدماغ إلى منطقة القدمين، ما يشكل السبب الرئيس لحدوث الإغماء.

وقبل خضوع المشتركين لتحدي (جي فورس) في الحلقة، تم شرح الهدفين الأساسين من هذا التحدي، والذي يتمثل أولاً بتمرين الأجسام على سرعة الاستجابة لقوة الدفع المرتفعة واختبار الإحساس الحقيقي الذي يشعر به رواد الفضاء أثناء رحلاتهم خارج الغلاف الجوي، في الوقت الذي سيواجه المشتركون الستة ثانياً، أسئلة لجنة التحكيم لحل مجموعة من المسائل الحسابية أثناء خضوعهم للتحدي الجديد.

وفي هذا الإطار نجح محمد عباس في اختبار المسائل الحسابية، بينما لم تفلح مشاعل وبدر في إعطاء إجابات صحيحة، وبدا محمد أهلي متوتراً ولم يقدم إجابات صحيحة، على عكس رنا التي كشفت في هذا التحدي عن قدراتها التحليلية، فيما جاء ترتيب نزار في آخر قائمة المشتركين من ناحية الإجابة عن المسائل الحسابية المطروحة.

وداع

ومع انتهاء تحديات الحلقة السابعة من برنامج رواد الفضاء Astronauts، على شاشة تلفزيون دبي، قام أعضاء لجنة التحكيم بدعوة المشترك السعودي نزار قطان لإعلامه بانتهاء مشاركته في البرنامج بسبب امتلاكه قدرات أقل في مجال تعلم اللغة الروسية، وتحقيقه أقل مستوى في نتائج المسائل الحسابية في تحدي جهاز الطرد المركزي، إلى جانب قلقه وارتباكه في أغلب المهام التي لا يمتلك مهارات كافية لتنفيذها وتجاوزها.