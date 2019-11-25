فريق طبي مصري ينقذ مريضاً من ورم نادر وزنه 15 كغ

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي في محافظة المنيا المصرية، من إنقاذ حياة مريض بنوع نادر من السرطان، بعدما استأصل كتلة تزن 15 كيلو غراماً من جسده، بعملية جراحية دقيقة.

وأكد الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، أن المستشفى استقبل المريض البالغ من العمر 58 عاماً ،من سكان مركز بني مزار، وتبين أنه يشكو من إمساك مزمن والآم حادة بمنطقة البطن، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وأجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود ورم وتمدد بالقولون يملأ تجويف البطن بالكامل ويضغط علي الأمعاء والحالبين ويستلزم التدخل الجراحي الفوري لاستئصال الورم لما يسببه من خطر على حياته، فتم عمل استئصال القولون النازل بالكامل وتم توصيل مباشر للقولون مع المستقيم، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريقا طبياً جراحياً على قدر كبير من المهارة، مشيراً إلى أن نجاح العملية، يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي يشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصاً على رفع معاناتهم من السفر لاجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.