8 آلاف دولار مقابل الإقامة في قصر ملكي

المصدر: البيان الإلكتروني

أتاح مهراجا جزءاً من منزله التاريخي في الهند على موقع «أير بي إن بي» لتأجير واستئجار الشقق، نظير نحو 8 آلاف دولار لليلة، وسوف يتمكن المستأجر من اختبار أسلوب الحياة الملكي في أحضان قصر شُيد قبل 300 سنة في غايبور.

وتعد قائمة المهراجا الضيوف «برحلة ملهمة في التاريخ الثري والإرث الثقافي والتقاليد الفنية لأسرة غايبور الملكية» خلال إقامتهم في جناح غودليا بقصر سيتي بالاس.

ويشتمل السعر اليومي على خدمات الخادم الخاص والمرشد الذي سوف يعرض «جولات تسوق ورحلات إرشادية سيراً على الأقدام عبر المتاحف المحلية وغيرها من الرحلات الاستكشافية بالمدينة» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وهذه هي المرة الأولى التي يتاح فيها القصر أمام المستأجرين. ومن بين الزوار السابقين الذين لم يدفعوا رسوماً الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والأميرة ديانا وجاكي كينيدي.

شيد المهراجا ساواي غاي سينغ الثاني القصر عام 1727 وهو أيضاً من أسس مدينة غايبور.

ويقال إن القصر مثال على «أفضل ما صممته الهندسة المعمارية الراغبوتية في القرن الثامن عشر، وهناك تأثيرات هندسية أخرى من فترات لاحقة». وتشمل الليلة في القصر فرصة الاستمتاع بالمطبخ المحلي و«المنظر الرائع لتلال أرافالي المحيطة».

ويقع القصر على مقربة من وسط غايبور التي جرى إعلانها أحد مواقع التراث العالمي على قائمة منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في وقت سابق من العام الحالي. ويصفها موقع «أير بي إن بي» بأنها «مدينة معاصرة... تمزج (بشكل جميل) بين التراث المعماري وتقاليد الطعام الملحمية والثقافة المحلية النابضة بالحيوية».