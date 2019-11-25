مطالبة أطباء بنقل "جوليان أسانج" من السجن للمستشفى

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

كتب أكثر من 60 طبيباً رسالة صريحة عبروا فيها عن قلقهم إزاء صحة جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، التي تتدهور في السجن وقد تؤدي لوفاته، مطالبين فيها بنقله من سجن شديد الحراسة بلندن إلى المستشفى.

وبحسب "غارديان" البريطانية فإن الأسترالي البالغ من العمر 48 عامًا لا يزال في السجن وقد يتم نقله لتسليمه من بريطانيا لأميركا بتهم قدمت بموجب قانون التجسس يمكن أن يُحكم عليه فيها بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا.

في الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية البريطاني، بريتي باتل، دعا الأطباء لنقل أسانج من سجن بلمارش جنوب شرق لندن لأحد المستشفيات الجامعية، مستندين في تقييمهم لـ "روايات شهود عيان مروعة" عند مثوله أمام المحكمة في 21 أكتوبر الماضي، إلى جانب تقرير صدر في الأول من نوفمبر.

وقال الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إن "استمرار تعرض أسانج للتعسف وسوء المعاملة قد يكبده حياته في القريب العاجل". وقال الأطباء في رسالتهم المؤلفة من 16 صفحة: "نكتب هذه الرسالة الصريحة، كأطباء، للتعبير عن مخاوفنا الخطيرة بشأن الصحة الجسدية والعقلية لجوليان أسانج". معربين عن "مخاوف بشأن لياقته" لمتابعة جلسة الاستماع الكاملة للتسليم المقرر عقدها في فبراير المقبل، إذ يحتاج أسانج لتقييم طبي عاجل لحالته الجسدية والنفسية.

يذكر أن مؤسس موقع ويكبيديا موقوف في بريطانيا منذ إخراجه من سفارة الأكوادور ولا يعرف تماما كيف سيتعامل القضاء البريطاني مع ملفه بعد إسقاط السويد تهم الاغتصاب عنه.