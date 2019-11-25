شاب كاميروني يبتكر قوارب من قناني البلاستيك

المصدر: إعداد: فاتن صبح

استوحى الشاب الكاميروني إسماعيل إيسومي إيبون عام 2011 فكرة بناء أولى "القوارب الصديقة للبيئة" وهو لا يزال طالباً على مقاعد الدراسة.

في أحد الأيام الرعدية حيث كان يختبئ من العاصفة التي ضربت الحي، لاحظ إسماعيل كمّ القناني البلاستيكية التي تطفو على سطح المياه، فجمعها وصنع منها قارباً وحقق نجاحاً أدهش الصيادين المراقبين.

ومن هنا استثمر إسماعيل كل ما يملك لإطلاق جمعية خيرية تدعى "ماديبا والطبيعة" مخصصة لجمع النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى قوارب سياحية وعملية يستعملها الصيادون الفقراء.

وبفضل نجاح المشروع قامت المؤسسة الكاميرونية الخيرية بوضع أول سلة مهملات صديقة للبيئة بهدف جمع وتصنيف وإعادة تدوير النفايات، وهكذا مضى في مسيرة إنقاذ مدينته من التلوث بتحويل قناني البلاستيك الفارغة إلى قوارب تساعد الصيادين.

وكتبت المؤسسة تعليقا على صفحتها عبر موقع فيسبوك عبارة تقول:" سلة المهملات الصديقة للبيئة تسهّل عملية جمع قناني البلاستيك بطريقة ذكية تجنب تلوّث الأنهار والمحيطات في مدينتي كيربي ودوالا، و سنحول نفايات البلاستيك إلى قوارب صديقة للبيئة، ها هي الثورة على الطريق".