صحيفة بآلاسكا تبحث عن رئيس تحرير يديرها ويمتلكها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعرب ناشر إحدى الصحف في "آلاسكا" بالولايات المتحدة عن استعداده للتخلي عن مجمل أعمال الصحيفة لراغب برئاسة التحرير في الانتقال إلى المدينة والإشراف على عملية إصدارها.

ونقل الموقع الإخباري " يو بي آي نيوز" عن لاري بيرسلي الذي يملك صحيفة "ذا سكاغواي نيوز" قوله إنه كان يشرف على تحرير الصحيفة من بعيد منذ أن استقال رئيس تحريرها، وهو يبحث الآن عن رئيس تحرير جديد على استعداد للعيش في مدينة سكاغواي وامتلاك الصحيفة.

وكتب بيرسلي: "هذه الطريقة الوحيدة التي سيكون لهذه الصحيفة مستقبلاً طويل الأمد، النجاح الذي شهدته مع تلك الصحف الأسبوعية أو التي تصدر كل أسبوعين في المدن الصغيرة، تحقق عندما كان رؤساء التحرير يملكون ويعيشون وموجودون في المجتمع، وهذا ما تحتاجه الصحيفة"، قائلا إنه على استعداد لتحويل الصحيفة من دون أي مقابل لشخص أو ثنائي متزوج في سكايغواي أو على استعداد للانتقال إليها.

وكان الناشر قد اشترى الصحيفة في أبريل بمبلغ لم يكشف عنه، لكنه قال إن الرقم كان يقل من ست خانات.