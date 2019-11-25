وظيفة الأحلام.. ذواقة شاي مقابل 129 دولاراً في اليوم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

خصص فندق بريطاني راتباً مغريا قدره 129 دولاراً أمريكياً لليوم الواحد مع إقامة مجانية لليلة واحدة، لعدد من الأشخاص الذين تم اختيارهم لتذوق الشاي والكعك والوجبات الخفيفة التي يقدمها الفندق.

ونقل موقع "يو بي أي" عن فندق ومنتجع "دافوديل" في غراسمير بإنجلترا قوله إن الذواقة الذين تم اختيارهم في 25 نوفمبر سيتناولون الشاي بعد الظهر مع وجبات خفيفة، بما في ذلك مخبوزات بالشمندر وجبن الماعز، وفطائر النعناع، والكوكيز، وسيحصلون مقابل هذه الوظيفة إلى جانب مبلغ 129 دولاراً، إقامة ليلة مجانية لهم ولضيف.

وقال مسؤولو الفندق: "نعد لإطلاق احتفال "شاي الظهيرة الفاخر"، وكنا نبحث عن فريق من المتذوقين لمساعدتنا في التأكد من أن ما نقدم يعد الأفضل في بريطانيا.

وتم قبول الطلبات لهذه الوظيفة التي تعتبر حلماً للكثيرين على موقع الفندق على الانترنت، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بتاريخ 25 نوفمبر.