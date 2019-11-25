أكبر صقار سعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز بالرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

اختار تركي بن غلاب الذيابي ذو الـ 97 عاماً المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور على مستوى المملكة العربية السعودية، إذ مضيفاً للباحثين عن الأمل أملاً جديداً، ومؤكداً لهم بأنه لا شيء مستحيل، فالهمة والعزيمة أساس الإنجاز، وإن هرم الجسد فالروح لا تهرم.

الصقار الذيابي عايش جميع ملوك المملكة العربية السعودية، فمدرسة الملك المؤسس التي عمل بها حينما كان في الـ 19 من عمره، كانت كفيلة لسيره نحو ما يريد والمشاركة بالنسخة الثانية من مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، مسجلاً رقماً جديداً لإنجازات المهرجان كأكبر صقار مشارك.