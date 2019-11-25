أول متحف للمكياج في العالم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

لديك فضول لمعرفة أصل أحمر الشفاه أو مراحل تطور كحل العينين؟ قريباً سيتمكن سكان وزوار مدينة نيويورك الأميركية من استكشاف تاريخ صناعة التجميل في متحف المكياج الذي سيحجز له حيزاً في مانهاتن.

من المقرر افتتاح المكان الثقافي الجديد في شهر مايو 2020 في مساحة شبه دائمة في 94 شارع جانسيفورت إلى جانب افتتاح معرض "الغابة الوردية". وبالرجوع للموقع الإلكتروني للمتحف، فإن التفاصيل الأخرى لا تتوفر حالياً، ولكن فيما يتعلق بالمحتوى، فإنه سيمتد عبر 10000 عام من التاريخ مستهدفاً جميع أرجاء العالم، بدءًا من استخدام المصريين القدماء للكحل، وصولاً إلى فناني المكياج في الوقت الحديث ممن يتقنون فن "الكونتور".

سوف يخوض معرض الغابة الوردية في ثورة صناعة الجمال الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بالنظر في اتجاهات المكياج التي انتشرت واشتهرت بسبب نجمات بارزات من الإناث من بين بنات عصرهن، بما في ذلك البريطانية أودري هيبورن، ومارلين مونرو وأخريات، وفقاً لموقع "ذي سبيسيز".