فنادق خاصة بالأطفال في دبي وأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلسلة فنادق في الإمارات عن إطلاق تجربة مخصصة للأطفال في كلٍ من ’كيدزانيا دبي‘ و’كيدزانيا أبوظبي‘، حيث توفر للمشاركين في كِلا الموقعين تجربة مميزة وفريدة من نوعها مع العديد من النشاطات التي تتيح للأطفال تأدية أدوار تحاكي أدوار الحياة الحقيقية وتعلمهم كافة الجوانب المتعلقة بالحياة اليومية المذهلة لعالم الضيافة.

وفي إطار احتفالها بإطلاق فنادقها في ’كيدزانيا أبوظبي‘ و’كيدزانيا دبي‘، تدعو ’روڤ للفنادق‘ الأطفال لتعبئة طلباتهم في كلا الموقعين، ليحصلوا على فرصة للمشاركة في مخيمها التدريبي الخاص والذي يقام بإشراف طاقم متخصص من الفندق بالإضافة إلى واحد من مدراء علامة ’روڤ للفنادق‘. وسيتم إطلاع المشاركين على العديد من التحضيرات والأمور التي يتم القيام بها في الفندق قبل استقبال الضيوف، والتي تساهم في الحفاظ على سير العمل بسلاسة وكفاءة في ’روڤ للفنادق‘، بدءاً من تسجيل وصول الضيوف، وصولاً إلى تحضير الاستراحات خلال الاجتماعات، والتأكد من جاهزية غرف الفندق لاستقبال ضيوف العلامة الفندقية الرائدة.

للمشاركة في هذا المخيم ذو الأجواء المليئة بالمرح، يمكن للأطفال تعبئة طلباتهم في فنادق ’روڤ‘ للأطفال في كل من ’كيدزانيا دبي‘ و’كيدزانيا أبوظبي‘ من تاريخ اليوم ولغاية 30 نوفمبر 2019. كما يمكن تعبئة الطلبات عبر الإنترنت من خلال زيارة الرابط rovehotels.com/kidzania/. وسيتم اختيار الرابحين المحظوظين للمشاركة في تجربة تدريبية بإشراف مدير عام أحد فنادق ’روڤ‘، والذي سيقدم لهم إرشادات قيّمة وتفاعلية وذات طابع ترفيهي حول كل قسم من الأقسام الرئيسية في الفندق.

وسيتم اختيار 12 طفلاً فقط للمشاركة في هذه التجربة الفريدة، إلا أن ’روڤ للفنادق‘ ستقدم مجموعة من العروض الأخرى للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ، حيث ستوفر لهم فرصة للفوز بوجبة ’بينش برانش‘ مجانية وقسائم مجانية للإقامة، بالإضافة إلى عروض حصرية في المطاعم وتذاكر مجانية للسينما وأخرى مجانية للدخول إلى ’كيدزانيا‘.