رعب في سيرك بريطاني بعد سقوط راقصة من ارتفاع 30 قدماً

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

تحول سيرك بريطاني بلندن إلى كارثة بعد سقوط راقصة استعراضية أرضاً من ارتفاع 30 قدما (9 أمتار) بسبب انزلاقها من أرجوحة أمام صيحات وهلع الجمهور.

وقع الحادث في سيرك "زيبوس" الذي انطلق ضمن فعاليات وندرلاند الشتوية في هايد بارك في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.

وسارع الموظفون لمساعدة الراقصة جاكي أرمسترونغ، 35 عامًا وتم إخلاء خيمة السيرك من الجمهور.

وقال أحد شهود العيان لصحيفة الديلي ميل إن الراقصة الاستعراضية وضعت قدمها في حلقة الأرجوحة فانزلقت وسقطت أرضا.

وتم نقل جاكي أرمسترونغ إلى المستشفى على الفور ولا تتوفر تفاصيل عن حالتها لحد الآن.

وقال شاهد آخر أن الراقصة كانت واعية بعد سقوطها إذ أنه سمع صراخها وبكاءها.

وأكد متحدث أن الراقصة البريطانية، جاكي أرمسترونج كانت تقوم بعرض على ارتفاع عال وهي فنانة سيرك تتمتع بخبرة عالية تمتد لأكثر من 10 سنوات.