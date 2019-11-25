الشرطة تستخرج جثته للتأكد من وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت سلطات دولة غويانا الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، باستخراج جثة رجل توفي في حادث دراجة نارية للتأكد من وفاته بعد دفنه على الفور من قبل عائلته من دون إخطار الشرطة.

ووفقا لتقارير محلية، اصطدمت دراجتان ناريتان ببعضهما السبت في منطقة روبونوني في غويانا، الأمر الذي تسبب بإصابة قائديهما، عرف أحدهما باسم بن أغيلار.

وذكرت صحيفة "كايتور نيوز" المحلية أنه تم نقل السائق الآخر إلى المستشفى، حيث كانت حالته مستقرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة أغيلار، البالغ من العمر 31 عاما، نقلته إلى المنزل مفترضة أنه قتل في الحادث.

وقالت الصحيفة المحلية: "قام أفراد عائلته بنقل جسده، وهو في حالة غيبوبة، من مكان الحادث ونقلوه إلى المنزل، حيث بدأوا على الفور ترتيبات الجنازة".

وأضافت أنه وفقا للمعلومات الواردة "لم تكن الشرطة قد سمعت بالحادث، لكن عندما حدث ذلك، شعروا بالحيرة بشأن مكان وجود الضحية الثانية".

وذهبت السلطات إلى منزل أغيلار وأصيبت "بالصدمة عندما علمت" أنه دفن بالفعل، واعتقدت أنه دفن حيا، فقاموا باستخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته لدى وصوله، ومن المقرر أن يتم تشريح جثته، وفقا لما ذكره موقع فوكس نيوز الإخباري.

وقال مسؤول محلي للصحيفة إنه من الشائع في الثقافة المحلية "دفن الموتى على الفور".