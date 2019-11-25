شاهد.. سقوط مروع لسيارة من فوق جسر على المارة

المصدر: البيان الإلكتروني

فقد سائق السيطرة على سيارته وهو يسير أعلى جسر مسرعاً بشكل جنوني، ما تسبب في سقوط السيارة بشكل مروع على المارة.

ووثق فيديو لحظة السقوط المرعبة للسيارة إثر فقدان السائق السيطرة عليها عند أحد المنعطفات؛ لتقفز من فوق الجسر، وتهبط على رؤوس المارة بمدينة حيدر أباد في الهند.

وأسفر الحادث عن مقتل سيدة وإصابة 6 آخرين، وقتلت السيدة حيث كانت تنتظر الحافلة حين تم سحقها بعد سقوط السيارة المسرعة فوقها.

شاهد.. سقوط مروع لسيارة من فوق جسر على رؤوس المارةhttps://t.co/t6pBQV96M1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BeE2AJqaTD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 24, 2019