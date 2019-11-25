نصير شمّة يقود حفل «بيت العود» في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أمسيتين موسيقيتين يومي 27 و28 نوفمبر الحالي، في منارة السعديات بأبوظبي، وقصر المويجعي في منطقة العين؛ فيما يقود مايسترو العود نصير شمّة أساتذة وخريجي «بيت العود»، الأكاديمية الموسيقية المتخصصة بصون وتعليم الإرث الموسيقي العربي وآلاته الموسيقية، حفلاً موسيقياً مميزاً في قصر المويجعي في منطقة العين، وذلك مساء الخميس المقبل (28 نوفمبر).ويقدّم شمّة وزملاؤه باقة متنوعة من المعزوفات العربية التراثية المعاد توزيعها بشكل حديث، مع أداء غنائي مميز لعدد من المطربين الموهوبين.

يرافق شمّة في هذه الأمسية الموسيقية أساتذة بيت العود كل من بسام عبد الستار، وشيرين تهامي، ود. فتح الله أحمد، وأحمد طه، وعلي دريدي، ومازن الباقر، ومحمد سعيد، وفيصل السّاري.

فيما تشهد منارة السعديات مساء الأربعاء المقبل حفل تخريج ثلاثة من طلاب قسم العود، وهم: يامن الأعور، وجلال قسّام، وتوفيق زريق. حيث يعرض الخريجون مهاراتهم في عزف مجموعة مختارة من الأغاني العربية على العود يرافقها عزف على آلات الكمان والقانون والتشيلو والبيانو.